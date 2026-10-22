Reportan hallazgo de hombre sin vida y con impacto de bala en Los Pozos, Rosario

ROSARIO._ El reporte de un presunto cuerpo sin vida entre la comunidad de Los Pozos y la zona de marismas movilizó a corporaciones de los diferentes niveles de Gobierno.

Trascendió que el hecho se dio a conocer por medio de una llamada anónima alrededor del medio día a C4.

Según el reporte de las autoridades, la víctima tenía un impacto de bala en la cabeza.

Asimismo, se informó que el infortunado hasta el momento se mantiene sin ser identificado por la autoridad o familiares en el lugar.

Hasta el lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones para confirmar el reporte.

Se dio a conocer además que el cuerpo sin vida fue encontrado al interior de un cuarto en obra negra.

Procedentes de Mazatlán se indicó que salió personal de la Fiscalía de Sinaloa, peritos y la funeraria de guardia para darle el debido trámite.