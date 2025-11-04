Reportan la aparición con vida de Adilene Guadalupe, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Adilene Guadalupe Visaiz López, de 38 años de edad, fue localizada con vida la tarde de este martes, luego de que fue reportada como desaparecida en la colonia Urías, en Mazatlán, desde ayer lunes 3 de noviembre.

Reportaron que Adilene Guadalupe está sana y salva ya con sus familiares.

Adilene Guadalupe había sido vista por última vez alrededor de las 13:00 horas del pasado lunes 3 de noviembre, cuando salió de su domicilio para realizar un retiro en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Tráfico, en la misma colonia.

Tras perder contacto con ella, familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda y difundieron su caso en redes sociales, solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizarla.