$!Reportan la desaparición en Rosario de jóvenes creadores de contenido que salieron de Tuxpan, Nayarit, rumbo a Mazatlán

MAZATLÁN.- Un grupo de jóvenes creadores de contenido del colectivo “Bola Costera” fueron reportados como desaparecidos en la zona de Rosario, Sinaloa, tras salir de Tuxpan, Nayarit, rumbo a Mazatlán, Sinaloa, para realizar un video en el puerto, reportaron familiares y amigos.

Hasta el momento no hay fichas de desaparición de estas personas ni una versión oficial.

A través de las redes sociales, familiares comparten que se perdió comunicación desde la madrugada de este miércoles con los jóvenes mientras se trasladaban con destino al puerto de Mazatlán.

“Ayúdame a compartir este video para que llegue a mas personas y saber sobre estos muchachos de bola costera ellos iban rumbo a Mazatlán a grabar un video y no se sabe nada de ellos... por favor compartan”, dice un familiar en su cuenta de Facebook.