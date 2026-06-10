$!Reportan la desaparición en Rosario de jóvenes creadores de contenido que salieron de Tuxpan, Nayarit, rumbo a Mazatlán

MAZATLÁN.- Un grupo de jóvenes creadores de contenido del colectivo “Bola Costera” fueron reportados como desaparecidos en la zona de Rosario, Sinaloa, tras salir de Tuxpan, Nayarit, rumbo a Mazatlán, Sinaloa, para realizar un video en el puerto, reportaron familiares y amigos.
Hasta el momento no hay fichas de desaparición de estas personas ni una versión oficial.
A través de las redes sociales, familiares comparten que se perdió comunicación desde la madrugada de este miércoles con los jóvenes mientras se trasladaban con destino al puerto de Mazatlán.
“Ayúdame a compartir este video para que llegue a mas personas y saber sobre estos muchachos de bola costera ellos iban rumbo a Mazatlán a grabar un video y no se sabe nada de ellos... por favor compartan”, dice un familiar en su cuenta de Facebook.
“Solamente para decirles que nos ayuden pues a compartir la publicación de los muchachos que salieron de Bola Costera no se sabe nada de ninguno de ellos y con ellos iba un sobrino, cualquier información que tengan, que sepan, háganosla saber, es de mucha ayuda y le pedimos que compartan este video para que lleguen a más personas, y saber sobre los muchachos, esperando en Dios que se encuentren bien todos”.
De acuerdo a los reportes, los jóvenes harían una colaboración de video en Mazatlán.
De acuerdo a los reportes en redes sociales, la última ubicación registrada de los jóvenes fue en el tramo carretero, a la altura de los poblados El Tablón y Aguacaliente de Gárate, en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa.
Familiares informan que los desaparecidos son muchachos de trabajo.
Piden el apoyo de la ciudadanía y autoridades para localizarlos con vida.