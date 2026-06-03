Reportan la localización de Jorge Arturo, desaparecido en marzo en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa reportó este miércoles 3 de junio que fue localizado Jorge Arturo Jr. Flores Abad, desaparecido en marzo en Mazatlán.
Aunque no abundó en detalles, en redes sociales los comentarios son de que el joven de 26 años fue localizado con vida.
“Agradecemos por su valiosa ayuda y colaboración el C. JORGE ARTURO JR FLORES ABAD; ha sido localizado”, señala el organismo en su cuenta de Facebook.
El joven estaba reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 18 de marzo de 2026 cuando se le vio por última vez a las 16:45 horas en la colonia Ampliación Esperanza.