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Reportan liberación de empresario joyero plagiado en Culiacán

El empresario había sido privado de la libertad por sujetos armados la mañana de este jueves, cuando se encontraba en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/09/2026 09:50
19/09/2026 09:50

El empresario joyero Luis Mario Z., de 49 años de edad fue reportado ya liberado tras haber sido plagiado de la libertad el jueves.

El también ciudadano estadounidense había sido sustraído por la fuerza el pasado jueves por la mañana, cuando se hallaba en una plaza comercial situada sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, esquina con Diego Valadez Ríos, en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Conforme a los datos recabados, los captores lo interceptaron y se lo llevaron a bordo de dos vehículos: una camioneta Tiguan y una unidad Nissan Magnite.

Tras su liberación ocurrida este sábado 19 de septiembre, el empresario logró regresar por sus propios medios a su domicilio particular.

Se prevé que en el transcurso de las próximas horas las corporaciones de seguridad amplíen la información en torno a estos acontecimientos.

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