Reportan localización con vida de Edwin Kenay, menor desaparecido en Mazatlán

Edwin Kenay, de 15 años, fue reportado como localizado con vida tras 13 días de búsqueda. El menor fue privado de la libertad por hombres armados en la colonia Salvador Allende
Noroeste Redacción
02/09/2025 13:29
MAZATLÁN. _ Tras 13 días de angustia, Edwin Kenay, adolescente de 15 años reportado como desaparecido desde el pasado 20 de agosto en Mazatlán, fue localizado con vida la mañana de este martes 2 de septiembre, según trascendió de manera extraoficial en redes sociales.

De acuerdo con versiones difundidas en plataformas digitales, el joven se encuentra con vida y era valorado médicamente tras su localización. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Edwin fue privado de la libertad por sujetos armados cuando se encontraba en el domicilio de un familiar en la colonia Salvador Allende. Desde entonces, familiares, amigos y ciudadanos emprendieron su búsqueda mediante brigadas y manifestaciones pacíficas, algunas de ellas acompañadas de jornadas de oración.

