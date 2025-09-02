Reportan localización con vida de Edwin Kenay, menor desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tras 13 días de angustia, Edwin Kenay, adolescente de 15 años reportado como desaparecido desde el pasado 20 de agosto en Mazatlán, fue localizado con vida la mañana de este martes 2 de septiembre, según trascendió de manera extraoficial en redes sociales.

De acuerdo con versiones difundidas en plataformas digitales, el joven se encuentra con vida y era valorado médicamente tras su localización. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.