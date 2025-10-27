Reportan localización de un cuerpo en la Autopista Durango-Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida fue encontrado en el kilómetro 196 de la Autopista Durango-Mazatlán, de acuerdo a reportes policiacos.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:00 horas de este lunes 27 de octubre.

Personal de la Guardia Nacional acudió al lugar y confirmó la localización del cuerpo sin vida.

Los elementos federales solicitaron la presencia de peritos y personal de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la persona fallecida.