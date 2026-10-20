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Reportan motín en el Penal de Aguaruto; fue una revisión, informa SSPE

La SSPE aseguró que se trató de una “revisión nocturna cotidiana”, por parte de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional
Noroeste/Redacción
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20/10/2026 23:24
20/10/2026 23:24

Un reporte de un presunto motín en el interior de uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, movilizó a fuerzas de seguridad federales y estatales durante la noche de este martes 20 de octubre.

Según lo reportado, se habría registrado un conato de motín durante una supuesta revisión en los módulos aproximadamente a las 20:00 horas.

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Ante esto elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva reforzaron la vigilancia en los alrededores del reclusorio y se suspendieron temporalmente las visitas.

Esto provocó que personas que acudían a visitar a reclusos, permanecieran en los accesos del centro penitenciario mientras exigían esclarecimiento de la situación.

Horas después, cerca de las 20:40 horas, personal militar informó la reanudación de las visitas.

Después de esto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) negó cualquier disturbio en el interior del penal, y aseguró que se trató de una “revisión nocturna cotidiana”, por parte de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional.

“Destacar que esta intervención se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad”, difundió la SSPE.

#Penal de Aguaruto
#Motín
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