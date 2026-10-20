$!Reportan motín en el Penal de Aguaruto; fue una revisión, informa SSPE

Un reporte de un presunto motín en el interior de uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, movilizó a fuerzas de seguridad federales y estatales durante la noche de este martes 20 de octubre. Según lo reportado, se habría registrado un conato de motín durante una supuesta revisión en los módulos aproximadamente a las 20:00 horas.









Ante esto elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva reforzaron la vigilancia en los alrededores del reclusorio y se suspendieron temporalmente las visitas. Esto provocó que personas que acudían a visitar a reclusos, permanecieran en los accesos del centro penitenciario mientras exigían esclarecimiento de la situación.

La #SSPSinaloa informa que, este martes 20 de octubre de 2026, la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional llevó a cabo una revisión nocturna rutinaria en el Centro Penitenciario Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, misma que transcurrió sin ningún incidente. Destacar que esta intervención se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad.La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refrenda el compromiso de mantener informada a la ciudadanía. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 21, 2026