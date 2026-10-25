Reportan muerte de interno del Penal de Mazatlán por complicaciones de salud

Un interno del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, falleció este domingo 25 de octubre tras permanecer dos días hospitalizado por complicaciones de salud, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“Quien se encontraba hospitalizado desde el día 23 del presente mes, falleció por complicaciones de salud, ya que padecía de tuberculosis y diabetes”, detalló la dependencia.

La autoridad dio aviso a la Fiscalía General del Estado, como parte de los protocolos de actuación, y posteriormente a los familiares del interno a través de personal de trabajo social de dicho reclusorio.

“Además de ofrecer el acompañamiento institucional”, concluyó la SSPE.