$!Reportan muerte de un hombre en el frente de playa de un hotel de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue localizado sin vida, recostado sobre la arena en el frente de playa de un hotel de la avenida Sábalo Cerritos.
El reporte de una persona inmóvil en la zona de playa, se emitió a las 15:30 horas, en la zona de playa paralela a la avenida Sábalo Cerritos.
Testigos en el lugar, refirieron haber visto llegar caminando con dificultad al hombre, hasta llegar y sentarse en la arena junto a la barda de un hotel, donde quedó inmóvil hasta que fue reportado a las autoridades.
Elementos del Escuadrón de Salvamento acuático llegaron al lugar como primeros respondientes y minutos más tarde Socorristas de Cruz Roja, quienes después de valorarlo lo declararon sin signos vitales.
La zona fue acordonada por Policías Municipales quienes informaron del deceso al personal de la Fiscalía General del Estado.
El fallecido de aproximadamente 35 años de edad, se encuentra en calidad de desconocido y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.