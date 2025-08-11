$!Reportan muerte de un hombre en el frente de playa de un hotel de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue localizado sin vida, recostado sobre la arena en el frente de playa de un hotel de la avenida Sábalo Cerritos.

El reporte de una persona inmóvil en la zona de playa, se emitió a las 15:30 horas, en la zona de playa paralela a la avenida Sábalo Cerritos.

Testigos en el lugar, refirieron haber visto llegar caminando con dificultad al hombre, hasta llegar y sentarse en la arena junto a la barda de un hotel, donde quedó inmóvil hasta que fue reportado a las autoridades.