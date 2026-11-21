Negocios resultaron vandalizados tras los bloqueos y enfrentamientos reportados el viernes en Guasave, informó el Secretario de Seguridad Municipal, Juan de Dios López Rubio.

“El operativo sigue, siguen las avionetas, los aviones pasando por aquí bajo, sigue el operativo aéreo (...) estamos valorando la situación de la misma gente”, explicó el funcionario municipal.

Exhortó a la ciudadanía a permanecer en el sitio donde se encuentren y tener paciencia, ya que el que salgan a las calles para regresar a sus casas puede abonar al caos y a que haya mayores situaciones de riesgo.

“Hay vialidades donde hay ponchallantas, tienen que fijarse muy bien cuando vayan camino a sus casas”, apuntó.

Durante este viernes 20 de noviembre se registraron enfrentamientos en el municipio de Guasave y reportaron la detención de Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

La violencia se extendió a diversos municipios como Ahome, Culiacán y Navolato, donde se registraron despojo de vehículos y bloqueos carreteros.