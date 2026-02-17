Reportan nuevamente fuertes estruendos en la zona norte de Culiacán

Durante la noche de este martes, habitantes de Culiacán han reportado haber escuchado fuertes estruendos en la zona norte de la ciudad.

A través de redes sociales y números de emergencia, vecinos de la franja norte de la capital, en la periferia de la zona urbana, han alertado de lo que, apuntan, podrían ser explosiones.

Las denuncias ciudadanas sitúan el ruido más perceptible en sectores como el fraccionamiento Montesierra, Parque Alameda, Loma de Rodriguera o Vicente Lombardo Toledano.

Hasta el momento se desconoce el origen de los estruendos reportados, y las autoridades de seguridad no han emitido información al respecto.

La situación este 17 de febrero se asemeja a lo reportado durante la noche del pasado día 5, cuando habitantes de la región oriente de Culiacán alertaron por presuntas explosiones, pero la autoridad no halló rastro de alguna detonación o incidente, pese a las llamadas recibidas al 9-1-1.