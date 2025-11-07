Reportan nuevo brote de violencia en Villa Juárez; SSPE indica atención a hechos

NAVOLATO. _ Reportaron un nuevo brote de hechos violentos que azotan la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, durante el mediodía de este viernes.

Desde las 11:30 horas comenzaron a alertar a las autoridades acerca de un presunto ataque con explosivos, así como disparos de arma de fuego en la zona.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado en el que exhortó a transitar con precaución por la zona.

“Se reporta al C4i hechos de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato, los cuales ya están siendo atendidos por el Grupo Interinstitucional”, se lee en el pronunciamiento.

“Se pide a la ciudadanía precaución al circular por la zona y seguir las indicaciones de la autoridad, así como reportar al 911 y al 089 cualquier situación de riesgo”, concluye.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre un posible saldo de personas lesionadas o muertas.