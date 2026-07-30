Reportan nuevo operativo de la Marina y SSPC en El Zapote de los Cázares, en Mocorito

Un presunto operativo a cargo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reportó durante este jueves 30 de julio en la comunidad El Zapote de los Cázares, en Mocorito.

De acuerdo con pobladores, la incursión de autoridades en la comunidad se desarrolló aproximadamente a las 15:30 horas y se prolongó hasta cerca de las 18:00 horas.

Durante las acciones se registró el sobrevuelo de un helicóptero artillado de la Secretaría de Marina, así como una vasta presencia de patrullas de ambas corporaciones.

Hasta las 19:00 horas, ninguna autoridad ni institución participante han dado a conocer resultados sobre este presunto operativo, ni su origen.

El pasado 11 de julio hubo un operativo similar en la misma comunidad, también con el sobrevuelo de aeronaves navales, sin que se hayan informado resultados de aquellas operaciones.