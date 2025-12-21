Reportan nuevos enfrentamientos armados en zona urbana de Escuinapa

CULIACÁN._ La jornada de violencia en la zona urbana de Escuinapa se presentó de nuevo este domingo con enfrentamiento armado y detonación de explosivos.

Reportes que se han presentado en la ciudad señalan de balaceras en la misma zona donde el miércoles se registraron enfrentamientos armados.

También se está reportando la detonación de explosivos que ha generado inquietud en la población.

Además, hay el reporte de que en las carreteras se han registrado bloqueos, aunque por el momento no hay alerta de las autoridades.



