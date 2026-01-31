Reportan nuevos enfrentamientos en Escuinapa este sábado

CULIACÁN._ La cabecera municipal de Escuinapa vivió este sábado 31 de enero más enfrentamientos cercanos a la periferia de la ciudad.

El sonido de balas estuvo acompañado de explosiones generadas al parecer por bombas.

“Gente, resguárdense, ya empezaron otra vez”, alertó una persona en redes sociales.

Esta semana, todos los días han sido de enfrentamientos sin confirmar por las autoridades, excepto el jueves cuando la Policía Estatal Preventiva fue atacada en Tecualilla y dos elementos resultaron heridos.

Los elementos que iban de apoyo, entre los que estaban el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, también fueron atacados.

El viernes la población no refirió sonidos de balas, pero sí la detonación de explosivos por lo menos en dos ocasiones.