Reportan operativo aéreo y terrestre de la Marina en Villa Juárez, Navolato

La tarde de este martes fue reportado por habitantes de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, un fuerte despliegue operativo de la Secretaría de Marina.

Durante la movilización se informó del sobrevuelo de un helicóptero artillado de la corporación naval, así como el patrullaje en tierra de marinos con apoyo de la Policía Estatal Preventiva.

Los avisos de pobladores comenzaron a circular alrededor de las 17:00 horas, en colonias como Vegas o el centro de la localidad.

Minutos antes de los sobrevuelos, vecinos alertaron por haber escuchado ráfagas de disparos de arma de fuego en la zona.

Sin embargo, las autoridades involucradas aún no han emitido un comunicado oficial con el saldo o motivo de estos hechos.