Reportan operativo militar por tierra y aire en el sector Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un intenso despliegue de seguridad por tierra y aire se reportó la tarde de este sábado en el sector Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

El operativo de seguridad se concentra específicamente en un edificio del fraccionamiento Zona Dorada, por la valle Puerto Cortés, el cual se encuentra actualmente bajo resguardo de las autoridades.

Las corporaciones presentes han restringido el acceso vehicular y peatonal, manteniendo la calle completamente bloqueada mientras se realizan las labores oficiales.

Hasta el momenro no se ha proporcionado información oficial por parte de las instituciones involucradas sobre el motivo de la incursión, ni de algún saldo preliminar de la movilización.

Este reporte se suma a una serie de alertas ciudadanas respecto al sobrevuelo de helicópteros de las Fuerzas Armadas de México a lo largo de la última semana, así como el reforzamiento de la presencia militar con la llegada de al menos mil 600 efectivos recientemente.