Reportan operativo por tierra y aire El Zapote de los Cázares, en Mocorito

Desde la mañana de este sábado se ha reportado un presunto operativo de seguridad por tierra y aire, en la comunidad El Zapote de los Cázares, en el municipio de Mocorito.
De acuerdo con reportes de vecinos, la movilización de Ejército Mexicano y Secretaría de Marina se ha desarrollado desde las 8:00 horas aproximadamente.
A partir de su arribo, denuncian, el poblado permanece sitiado por las autoridades, quienes habrían restringido la entrada y salida por tierra a la comunidad.
“Sí nos intimida tanto sobrevuelo encima de los techos de nosotras, de nuestras casas. Los que siempre sufren y se asustan son los niños”, declaró un habitante de El Zapote de los Cázares a Noroeste.
En videos compartidos, se aprecian aeronaves de las Fuerzas Armadas sobrevolando a baja altura, y una vasta presencia de elementos en tierra a bordo de varias unidades.
Hasta el momento, las instituciones participantes no han informado acerca de las acciones desplegadas en el lugar, mientras que vecinos continúan sin poder entrar ni salir del poblado.