Reportan operativo por tierra y aire El Zapote de los Cázares, en Mocorito

Desde la mañana de este sábado se ha reportado un presunto operativo de seguridad por tierra y aire, en la comunidad El Zapote de los Cázares, en el municipio de Mocorito.

De acuerdo con reportes de vecinos, la movilización de Ejército Mexicano y Secretaría de Marina se ha desarrollado desde las 8:00 horas aproximadamente.

A partir de su arribo, denuncian, el poblado permanece sitiado por las autoridades, quienes habrían restringido la entrada y salida por tierra a la comunidad.