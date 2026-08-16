Reportan operativo y enfrentamiento en la sindicatura de Quilá, en Culiacán

Un presunto operativo a cargo de fuerzas de seguridad, y posterior enfrentamiento con civiles armados, fue reportado durante la mañana de este domingo en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán

De forma preliminar se informó que un civil habría perdido la vida como consecuencia de estos hechos, sin embargo, el saldo no ha sido confirmado por autoridades.

El evento se habría concentrado en la cabecera de la sindicatura, antes de las 6:00 horas de este 16 de agosto.

Vecinos de la cabecera de Quilá alertaron sobre una fuerte movilización de corporaciones, después de una serie de ráfagas de disparos de arma de fuego, supuestamente ligadas al enfrentamiento.

Hasta este momento no se ha proporcionado información oficial de parte de dependencias instituciones de seguridad pública acerca de estos acontecimientos