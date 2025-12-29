Seguridad
Reportan otra detonación de explosivos la tarde del domingo en Escuinapa

Al parecer, un artefacto artesanal fue arrojado sobre un domicilio en la zona del Centro de la Ciudad
Carlos Álvarez |
29/12/2025 08:31
CULIACÁN._ Después de un día de aparente calma, la tarde del domingo un explosivo cimbró la zona Centro de Escuinapa.

Alrededor de las 18:30 horas, la detonación de una bomba al parecer en un domicilio ubicado en la zona Centro alertó a los vecinos y terminó por resguardar a quienes salían a la plazuela a disfrutar de la tarde.

El hecho parecía confundirse con la gran cantidad de cohetes que se han estado detonando en diversas calles y que se utilizan como parte de las celebraciones de la temporada.

“Pegó en el techo de la casa y terminó en la banqueta, fue un sonido horrible!, dijo un vecino de la calle Veracruz

El suceso se dio al parecer en un domicilio contiguo a la parte trasera de un colegio, se indicó por parte de los testigos, pero hasta el momento las autoridades no han señalado información al respecto.

