Reportan otra detonación de explosivos la tarde del domingo en Escuinapa

CULIACÁN._ Después de un día de aparente calma, la tarde del domingo un explosivo cimbró la zona Centro de Escuinapa.

Alrededor de las 18:30 horas, la detonación de una bomba al parecer en un domicilio ubicado en la zona Centro alertó a los vecinos y terminó por resguardar a quienes salían a la plazuela a disfrutar de la tarde.

El hecho parecía confundirse con la gran cantidad de cohetes que se han estado detonando en diversas calles y que se utilizan como parte de las celebraciones de la temporada.

“Pegó en el techo de la casa y terminó en la banqueta, fue un sonido horrible!, dijo un vecino de la calle Veracruz

El suceso se dio al parecer en un domicilio contiguo a la parte trasera de un colegio, se indicó por parte de los testigos, pero hasta el momento las autoridades no han señalado información al respecto.