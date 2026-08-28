$!Reportan otros tres detenidos tras jornada violenta en Escuinapa, entre ellos, un estadounidense

ESCUINAPA._ El Grupo Interinstitucional informó sobre la detención de tres personas y aseguró un arsenal de armas de fuego, municiones y equipo táctico en Escuinapa, tras reportes de enfrentamientos armados entre civiles.
Las intervenciones realizadas por autoridades de seguridad de los tres órdenes de Gobierno tuvieron lugar el jueves 28 de agosto de 2026 en las inmediaciones de la cabecera municipal Escuinapa, luego de recibir informes sobre detonaciones y presencia de grupos armados.
Los operativos permitieron la captura de un ciudadano extranjero y dos individuos más.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las detenciones y aseguramientos se realizaron tras reportes de enfrentamientos entre civiles en Escuinapa.
Los elementos del Grupo Interinstitucional acudieron a una zona rural ubicada en las inmediaciones de la Huerta Quevedo, donde se habían reportado detonaciones.
En la primera intervención, personal de la Policía Municipal de Escuinapa, apoyado por corporaciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas, observó a una persona con vestimenta tipo militar.
Este individuo ingresó a un predio abierto con una construcción aparentemente abandonada.
Durante la inspección, los agentes detuvieron a un hombre de origen estadounidense.
Le fue asegurado un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador metálico para arma larga, tres cartuchos útiles del mismo calibre y un chaleco con dos placas balísticas.
En una segunda intervención, durante reconocimientos efectuados en otra zona rural del municipio, personal de Policía Estatal con apoyo del Grupo Interinstitucional observó a dos personas. Estas se desplazaban por un camino y fueron alcanzadas y detenidas tras un operativo.
En esta acción se aseguraron cuatro armas largas calibre 7.62 x 39 milímetros, 700 cartuchos del mismo calibre, 26 cargadores para arma larga, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.
Las tres personas detenidas, junto con las armas, municiones y equipo asegurado, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mazatlán.
Esta autoridad determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.
El Grupo Interinstitucional mantiene acciones preventivas y operativas en el municipio de Escuinapa.
Estas buscan preservar la seguridad de la población y atender de manera coordinada cualquier situación que represente un riesgo para sus habitantes, según la Secretaría de Seguridad Pública.