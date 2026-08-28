$!Reportan otros tres detenidos tras jornada violenta en Escuinapa, entre ellos, un estadounidense

ESCUINAPA._ El Grupo Interinstitucional informó sobre la detención de tres personas y aseguró un arsenal de armas de fuego, municiones y equipo táctico en Escuinapa, tras reportes de enfrentamientos armados entre civiles.

Las intervenciones realizadas por autoridades de seguridad de los tres órdenes de Gobierno tuvieron lugar el jueves 28 de agosto de 2026 en las inmediaciones de la cabecera municipal Escuinapa, luego de recibir informes sobre detonaciones y presencia de grupos armados.

Los operativos permitieron la captura de un ciudadano extranjero y dos individuos más.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las detenciones y aseguramientos se realizaron tras reportes de enfrentamientos entre civiles en Escuinapa.

Los elementos del Grupo Interinstitucional acudieron a una zona rural ubicada en las inmediaciones de la Huerta Quevedo, donde se habían reportado detonaciones.