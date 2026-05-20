Reportan persecución y enfrentamiento entre policías federales y civiles cerca de Jesús María, en Culiacán

CULIACÁN._ Una presunta persecución y enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un grupo de civiles armados, en las inmediaciones de la sindicatura Jesús María, se reportó la noche de este miércoles al norte de Culiacán.

Cerca de las 22:00 horas comenzaron a registrarse alertas de las autoridades sobre la confrontación por la carretera que lleva a la sindicatura, en el tramo previo a la comunidad de La Anona.

De manera preliminar se informó que como consecuencia de la persecución, un vehículo en el que viajaban sujetos armados habría quedado prensado.

Hasta el momento no se han dado cifras de personas fallecidas, heridas o detenidas, sin embargo, pudo constatarse una fuerte movilización de autoridades hacia la salida norte de Culiacán.

De parte de las instituciones de seguridad todavía no ha sido brindada información oficial sobre los hechos.