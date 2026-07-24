$!Reportan presunta privación de la libertad en Hacienda del Seminario, en Mazatlán

El hecho se registró a las 17:00 horas en la Calle Hacienda San José.

MAZATLÁN._ El allanamiento de una vivienda en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario, y la presunta privación de la libertad de sus moradores por parte de un grupo armado, fue reportado este viernes en Mazatlán.

Versiones en el lugar indican que al menos siete hombres armados ingresaron por la fuerza a una vivienda y presuntamente privaron de la libertad a quienes se encontraban en el lugar, obligándolos a subir a sus vehículos para de inmediato darse a la fuga.

Al lugar llegaron policías municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección, para resguardar la zona hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este hecho.