Seguridad
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Violencia

Reportan presunta privación de la libertad en Hacienda del Seminario, en Mazatlán

Un grupo armado habría ingresado por la fuerza a una vivienda se habría llevado a sus moradores la tarde de este viernes, según versiones en el lugar. Autoridades resguardan la zona
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/07/2026 19:12
24/07/2026 19:12

MAZATLÁN._ El allanamiento de una vivienda en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario, y la presunta privación de la libertad de sus moradores por parte de un grupo armado, fue reportado este viernes en Mazatlán.

El hecho se registró a las 17:00 horas en la Calle Hacienda San José.

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Versiones en el lugar indican que al menos siete hombres armados ingresaron por la fuerza a una vivienda y presuntamente privaron de la libertad a quienes se encontraban en el lugar, obligándolos a subir a sus vehículos para de inmediato darse a la fuga.

Al lugar llegaron policías municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección, para resguardar la zona hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este hecho.

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