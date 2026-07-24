$!Reportan presunta privación de la libertad en Hacienda del Seminario, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El allanamiento de una vivienda en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario, y la presunta privación de la libertad de sus moradores por parte de un grupo armado, fue reportado este viernes en Mazatlán.
El hecho se registró a las 17:00 horas en la Calle Hacienda San José.
Versiones en el lugar indican que al menos siete hombres armados ingresaron por la fuerza a una vivienda y presuntamente privaron de la libertad a quienes se encontraban en el lugar, obligándolos a subir a sus vehículos para de inmediato darse a la fuga.
Al lugar llegaron policías municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección, para resguardar la zona hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este hecho.