Reportan presunto ataque con dron a base de la Policía Municipal en Navolato; habría un herido

Un fuerte despliegue de seguridad se registró la noche de este domingo 19 de abril luego de que se reportara un presunto ataque con dron dirigido a las instalaciones de la Policía Municipal de Navolato.

De manera preliminar, trascendió que tras el hecho una persona habría resultado lesionada, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni la gravedad de las heridas, no obstante se presume que se trata de un agente policial.

Luego del reporte, corporaciones de los tres niveles de gobierno se trasladaron al sitio para resguardar el perímetro, verificar daños y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había emitido un posicionamiento oficial sobre la naturaleza del ataque ni confirmado de forma definitiva el uso de un artefacto aéreo no tripulado.