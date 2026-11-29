ROSARIO._ Un presunto enfrentamiento entre elementos de la Marina y civiles armados se habría registrado la tarde de este domingo 29 de noviembre en la zona de la comunidad de Cajón Verde, en Rosario.

Dicho poblado se encuentra sobre la carretera estatal a la sindicatura de Chametla.

De acuerdo a los reportes de vecinos, el enfrentamiento se suscitó en la zona del tinaco de la comunidad ubicada cerca al entronque de la carretera federal México 15.