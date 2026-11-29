ROSARIO._ Un presunto enfrentamiento entre elementos de la Marina y civiles armados se habría registrado la tarde de este domingo 29 de noviembre en la zona de la comunidad de Cajón Verde, en Rosario.
Dicho poblado se encuentra sobre la carretera estatal a la sindicatura de Chametla.
De acuerdo a los reportes de vecinos, el enfrentamiento se suscitó en la zona del tinaco de la comunidad ubicada cerca al entronque de la carretera federal México 15.
Indicaron que el hecho tuvo lugar alrededor de las 12:30 horas, no obstante, hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial.
Asimismo, se precisó que el intercambio de disparos se dio tras un presunto encuentro entre los elementos y los civiles armados.
Trascendió además que la semana pasada también dos días seguidos hubo enfrentamientos por las noches, lo que ha llevado a los habitantes a evitar salir a las calles.
Estos hechos que se suman a la ola de inseguridad que se ha recrudecido en las últimas semanas en el municipio de Rosario.