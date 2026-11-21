EL ROSARIO._ Vecinos reportaron este sábado un presunto enfrentamiento entre la comunidad de Chilillos y la cabecera municipal de Rosario.

La situación generó alerta entre la ciudadanía alrededor de las 20:00 horas de este 21 de noviembre.

Trascendió que, al separarse a ambas comunidades por el río Baluarte, los hechos pudieron haberse registrado entre Chilillos y el malecón Juan Millán.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna comunicado oficial o indicaciones para la población.

Este enfrentamiento llegaría tras varios días de presencia de explosiones en diferentes puntos de El Rosario.