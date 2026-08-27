Reportan presunto enfrentamiento y detonaciones en distintos puntos de Escuinapa

ESCUINAPA. _ Habitantes de Escuinapa reportaron este jueves 27 de agosto detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la periferia de la cabecera municipal, incluida la zona escolar, en medio de un hecho de violencia que provocó que familias se resguardaran en sus viviendas y algunos comercios cerraran sus puertas.

De acuerdo con reportes difundidos por habitantes a través de redes sociales y mensajes ciudadanos, las detonaciones comenzaron alrededor de las 10:00 horas, aparentemente en el camino que conduce hacia la zona de Los Sábalos.

Las alertas se extendieron a las inmediaciones de la colonia Santa Lucía, donde vecinos reportaron fuertes disparos. También se escucharon detonaciones cerca de las vías del ferrocarril, en las inmediaciones de la colonia Gabriel Leyva, mientras habitantes señalaron el desplazamiento a gran velocidad de vehículos particulares.

“Es por el lado de los bules viejos, zona de tolerancia, ya tiene rato”, señala uno de los mensajes compartidos por habitantes.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos en los que se escuchan detonaciones, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado el origen de los disparos ni que se haya registrado un enfrentamiento entre grupos armados.

De manera preliminar trascendió que una persona adulta habría resultado lesionada por impactos de arma de fuego; sin embargo, este dato tampoco ha sido confirmado oficialmente por autoridades estatales o federales.

Ante los reportes, corporaciones de seguridad implementaron un operativo interinstitucional para verificar los hechos y atender las zonas señaladas por los ciudadanos.

Conforme avanzaron las alertas, los disparos habrían sido escuchados en otros sectores de la cabecera municipal, incluida la zona escolar, donde estudiantes ya se encontraban dentro de las aulas.

La situación generó preocupación entre los habitantes, quienes optaron por permanecer en sus viviendas y evitar salir a las calles ante la incertidumbre sobre lo que ocurría.

Las autoridades recomendaron a la población evitar las zonas donde se reportaron las detonaciones y permanecer en lugares seguros mientras continuaban las acciones operativas.

Vecinos también manifestaron inquietud debido a que, según sus testimonios, desde el pasado martes no se ha observado la presencia habitual de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio.

Esto ocurre después del reciente arribo de alrededor de 300 elementos militares a Mazatlán, como parte del reforzamiento de la seguridad en ese municipio y la zona sur de Sinaloa, uno de los principales despliegues de personal castrense registrados durante los últimos dos meses.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas, fallecidas o aseguramientos de armas relacionados con los hechos registrados este jueves en Escuinapa.