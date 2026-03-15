$!Reportan privación de la libertad de una persona en expendio de cervezas de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán

La privación ilegal de la libertad de al menos una persona fue reportada la noche de este domingo 15 de marzo en un expendio de cervezas ubicado en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en un negocio situado sobre el bulevar Juan Manuel Zambada, a unos metros de la avenida Adolfo López Mateos y cerca de la carretera Culiacán-Navolato.

De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, un grupo de sujetos armados arribó al establecimiento y presuntamente se llevó por la fuerza a una persona con rumbo desconocido.