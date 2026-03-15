$!Reportan privación de la libertad de una persona en expendio de cervezas de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán

La privación ilegal de la libertad de al menos una persona fue reportada la noche de este domingo 15 de marzo en un expendio de cervezas ubicado en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en un negocio situado sobre el bulevar Juan Manuel Zambada, a unos metros de la avenida Adolfo López Mateos y cerca de la carretera Culiacán-Navolato.
De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, un grupo de sujetos armados arribó al establecimiento y presuntamente se llevó por la fuerza a una persona con rumbo desconocido.
Testigos señalaron que en el sitio había más personas al momento del incidente, quienes habrían salido corriendo para ponerse a salvo al notar la presencia de los agresores.
Tras el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar para resguardar el área, mientras que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado comenzaron a recabar información entre testigos.
Hasta el momento no está claro si únicamente una persona fue privada de la libertad o si hubo más víctimas, ya que no se cuenta con información precisa sobre el número de personas que pudieron haber sido llevadas por los agresores.
Se mantiene a la espera de que familiares de la posible víctima acudan ante la autoridad competente para presentar la denuncia correspondiente y aportar más detalles que permitan avanzar en las investigaciones.