Reportan privación de la libertad del síndico de Aguaruto, Culiacán

De manera extraoficial se informa que José García Oceguera habría sido interceptado por hombres armados la noche de este domingo; autoridades desplegaron un operativo de búsqueda
Noroeste/Redacción
31/08/2025 19:44
CULIACÁN._ Como privado de la libertad fue reportado José García Oceguera, síndico de Aguaruto, Culiacán, durante la noche de este domingo 31 de agosto.

Se informa de manera extraoficial que García Oceguera habría sido interceptado por civiles armados cuando estaba en un negocio de cocos de la sindicatura.

Se reporta que las autoridades de seguridad ya se encuentran desplegando un operativo para su localización.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un comunicado oficial al respecto.

También se informa que el operativo se habría desplegado alrededor de la plazuela principal de Aguaruto, sin embargo, en el lugar no se ubicó a ningún elemento de seguridad.

En redes sociales, familiares del síndico solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier tipo de información que ayude a localizarlo y se refiere que ya habrían presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Ante esto, una patrulla de la Policía de Investigación de la FGE fue vista circulando por la avenida principal de la sindicatura y se presume que ya habrían llegado a la marisquería en donde se reportó la privación de libertad, con el objetivo de empezar con las indagaciones del caso.

