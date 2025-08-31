$!Reportan privación de la libertad del síndico de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Como privado de la libertad fue reportado José García Oceguera, síndico de Aguaruto, Culiacán, durante la noche de este domingo 31 de agosto.

Se informa de manera extraoficial que García Oceguera habría sido interceptado por civiles armados cuando estaba en un negocio de cocos de la sindicatura.

Se reporta que las autoridades de seguridad ya se encuentran desplegando un operativo para su localización.