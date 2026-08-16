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Reportan que elementos de La Marina mantienen cerrados accesos a la sindicatura de Agua Verde, en Rosario

Patrullas bloquean las entradas de las carretera estatal Rosario-El Caimanero
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/08/2026 20:21
16/08/2026 20:21

ROSARIO._ De acuerdo a vecinos, los accesos principales a la sindicatura de Agua Verde permanecen cerrado por elementos de La Marina, impidiendo la circulación a la ciudadanía.

La medida, se indicó de manera extraoficial, inició alrededor de las 19:00 horas, con patrullas bloqueando las entradas de las carretera estatal Rosario-El Caimanero.

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Trascendió que las acciones correspondía presuntamente a la presencia de explosivos.

Hasta el momentos las autoridades no han brindado información al respecto sobre el operativo implementado por elementos de La Marina.

Se indicó que vecinos quienes se desplazaban a la sindicatura permanecen a la espera de que los elementos liberen el acceso.

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