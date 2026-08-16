$!Reportan que elementos de La Marina mantienen cerrados accesos a la sindicatura de Agua Verde, en Rosario

ROSARIO._ De acuerdo a vecinos, los accesos principales a la sindicatura de Agua Verde permanecen cerrado por elementos de La Marina, impidiendo la circulación a la ciudadanía.
La medida, se indicó de manera extraoficial, inició alrededor de las 19:00 horas, con patrullas bloqueando las entradas de las carretera estatal Rosario-El Caimanero.
Trascendió que las acciones correspondía presuntamente a la presencia de explosivos.
Hasta el momentos las autoridades no han brindado información al respecto sobre el operativo implementado por elementos de La Marina.
Se indicó que vecinos quienes se desplazaban a la sindicatura permanecen a la espera de que los elementos liberen el acceso.