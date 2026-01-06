Reportan robo de 21 vehículos y 4 privaciones de la libertad en un día en Culiacán Sinaloa

En una jornada marcada por la incidencia delictiva en la región centro del estado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa registró 21 denuncias por el robo de vehículos durante el lunes 5 de enero, así como homicidios y privaciones de la libertad.

La jornada estuvo marcada también por hechos violentos en distintos sectores de Culiacán. En la colonia Villas del Río, las autoridades localizaron a una persona sin vida, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso. Asimismo, en la sindicatura de Aguaruto, se reportó el deceso del director de Vialidad de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga cuyo caso quedó registrado como en la carpeta de investigación por el delito de homicidio por agresión a la autoridad.

El saldo de la violencia se extendió a los centros hospitalarios, donde se confirmó el fallecimiento de dos personas que permanecían bajo atención médica por agresiones previas. Una de las víctimas había ingresado el 4 de enero tras un ataque en el fraccionamiento Los Ángeles, mientras que la segunda víctima falleció a causa de heridas sufridas en un evento registrado el pasado 25 de diciembre.

En cuanto a delitos contra la libertad, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó cuatro denuncias por privación de la libertad personal en la zona centro.