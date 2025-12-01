Reportan robo de cinco vehículos en menos de 30 minutos en diferentes puntos de Culiacán

En menos de 30 minutos, autoridades reportaron el robo de cinco unidades automotrices durante la tarde-noche de este lunes 1 de diciembre en diferentes puntos de Culiacán.

El primero se reportó alrededor de las 17:45 horas en la colonia Tierra Blanca, donde sujetos armados despojaron de su vehículo a una persona en las inmediaciones de la avenida Eustaquio Buelna. La unidad se trata de un Kia Óptima, modelo 2013.

Un segundo ocurrió en la colonia Chapultepec, donde se reportó el robo de un vehículo Hyundai Sonata, color gris y modelo 2012. El hecho se reportó en la avenida Diego Valadés Ríos, entre la avenida Emilio Flores.

En tanto al tercero, se reporta que sucedió en la colonia Providencia, en la calzada Heroico Colegio Militar, en el cruce con la calle Santa Martha, aunque de momento no se han dado a conocer las características de la unidad despojada.

El cuarto se registró en la carretera Culiacán-Eldorado, mientras que un quinto, alrededor de las 18:15 horas, se reportó en el fraccionamiento Portalegre, donde civiles robaron una motocicleta.

De momento no se ha reportado la recuperación de alguna de las cinco unidades, a la espera de que la autoridad despliegue un operativo para encontrar sus paraderos.