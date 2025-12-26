Reportan saldo blanco en Culiacán tras festejos de Nochebuena y Navidad

Las celebraciones de Nochebuena y Navidad en Culiacán cerraron con un registro de incidentes menores, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El despliegue preventivo, que abarcó tanto la zona urbana como las sindicaturas, derivó en la detención de cuatro personas por faltas administrativas, específicamente por agresiones relacionadas con violencia familiar e insultos a agentes de seguridad.

En el rubro de movilidad, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, titular de la Unidad de Vialidad, informó que durante los días 24 y 25 de diciembre se atendieron cinco hechos de tránsito. El saldo de estos percances fue de dos personas con lesiones leves que no requirieron atención hospitalaria.

“Tuvimos un total de cinco accidentes atendidos por la Unidad de Vialidad, con dos personas lesionadas, cuyas lesiones fueron leves”, detalló el funcionario.

Como parte de la aplicación de la Ley de Movilidad, los agentes viales levantaron 56 actas, que resultaron en 65 infracciones, principalmente por el estacionamiento en zonas prohibidas de alta afluencia comercial. Asimismo, se brindó asistencia preventiva a dos adultos mayores en las zonas de Costa Rica y la colonia Bachigualato.

El personal preventivo mantendrá la vigilancia activa como parte del esquema de fin de año, instando a la población a utilizar las líneas de emergencia ante cualquier situación de riesgo.