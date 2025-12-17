Seguridad
Hospital resguardado

Reportan seis heridos por arma de fuego, en hechos violentos de Escuinapa

El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, explicó a Noroeste que uno de los heridos entraría a cirugía, debido a que recibió un impacto de arma de fuego en el abdomen
Noroeste Redacción |
17/12/2025 14:36
CULIACÁN. _ El enfrentamiento entre civiles armados en Escuinapa, dejó seis personas heridas por arma de fuego, según confirmación de la Secretaría de Salud estatal a Noroeste.

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud en Sinaloa, informó que hasta las 14:30 horas de este miércoles, los datos que le proporcionaron indicaban que son seis hombres los que resultaron lesionados, principalmente en las extremidades. Sin embargo, uno de ellos sería ingresado a cirugía, por una herida en la zona abdominal.

“Hasta ahorita me han reportado adultos, no me han hecho ningún cambio en las edades”, explicó el funcionario estatal.

“Desconozco el mecanismo por el cual llegaron, solamente tenemos los informes ahorita de que llegaron los heridos”.

Los heridos fueron atendidos en el Hospital General de Escuinapa, mismo que fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional, detalló González Galindo.

