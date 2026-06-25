Reportan supuesta detención de ex jefe policíaco de Escuinapa en operativo en Isla del Bosque

MAZATLÁN._ El ex Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, Hilario Martínez Gómez, es presuntamente uno de los detenidos en un operativo donde se detuvo este jueves a un jefe de una célula delictiva en la zona de Isla del Bosque.

Martínez Gómez, quien era policía estatal, fungió como director hasta octubre de 2025, después de haber llegado a dirigir la DSPyTM en julio de 2023 siendo Alcaldesa la morenista Blanca Estela García Sánchez.

Después de 10 meses en el cargo, Gómez Martínez fue relevado en mayo de 2024 pero su relevo que no fue presentado oficialmente, solo duró alrededor de 12 horas cuando Gómez Martínez nuevamente tomó la dependencia de seguridad.

Continuó en la corporación con el Alcalde por el PT Víctor Manuel Díaz Simental hasta octubre de 2025, después de que el día 2 de ese mes, las instalaciones de Seguridad Pública fueron atacadas con una bomba dañando el Gimnasio Municipal y parte de la cocina de la corporación, para entonces detonaciones de explosivos ya eran un sonido constante en la ciudad.

A fines de octubre, Martinez Gómez fue relevado por el Policía Estatal Abel Rosario López Domínguez, quien estuvo en el cargo hasta enero de 2026 debido a que se jubiló como elemento estatal y en su lugar llegó Rosario Guadalupe Camacho García quien está aún en el cargo.