$!Reportan tercer incendio consecutivo en lote baldío del Centro de Rosario

EL ROSARIO._ Por tercer día consecutivo, un incendio se registró este sábado en un lote baldío en la zona Centro de la ciudad. Vecinos temen que alguien lo esté provocando.

Elementos de bomberos acudieron nuevamente a las 19:00 horas al lote ubicado sobre la calle Ángela Peralta.

El hecho, que se ha venido presentado desde la tarde del jueves, ha generado alerta entre los habitantes de la zona, ante el temor de que se extienda hasta sus hogares mientras duermen.