Reportan tiroteo entre militares y civiles en Ojo de Agua de Palmillas, Escuinapa

CULIACÁN. _ Pobladores de la sindicatura de Ojo de Agua de Palmillas, en este municipio, reportaron el mediodía de este viernes un presunto enfrentamiento entre fuerzas militares y civiles armados.

El hecho generó alerta en la zona urbana de la localidad, obligando a los residentes a buscar refugio inmediato en sus viviendas para protegerse de los disparos.

“Estamos encerrados, las balas parecen que pegan en las casas”, señalaron vecinos de la sindicatura ubicada al sur del municipio.

Fuentes oficiales confirmaron el despliegue y el intercambio de disparos, sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer resultados sobre el operativo ni el saldo de personas lesionadas o fallecidas.

Este acontecimiento se registra en un contexto de alertas emitidas por la ciudadanía en plataformas digitales, donde se denunciaron detonaciones de armas de fuego y de artefactos explosivos en la zona centro de la cabecera municipal.

Dichos señalamientos ciudadanos fueron minimizados previamente por las autoridades de Escuinapa, las cuales declararon que no se hallaron indicios de violencia en los sitios indicados.

El municipio del sur de Sinaloa ha concentrado diversos hechos delictivos durante las últimas semanas, situación que mantiene en constante incertidumbre a la población civil.