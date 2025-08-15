$!Reportan tres heridos tras riña con balacera en penal de Aguaruto, en Culiacán

CULAICÁN. _ De manera extraoficial se reportan al menos tres personas lesionadas tras una riña con detonaciones de arma de fuego registrada la mañana de este viernes en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán.

El incidente se registró alrededor de las 9:30 horas, cuando se activó una alerta por una confrontación entre internos, lo que derivó en una rápida movilización de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ingresaron al penal para controlar la situación, mientras otras unidades montaban vigilancia en el exterior. Un helicóptero militar también sobrevoló la zona en labores de disuasión.