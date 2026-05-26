$!Reportan un militar herido en Escuinapa

Al hospital llegó un helicóptero de la Guardia Nacional para trasladar al elemento herido, del cual no se tienen datos generales.

ESCUINAPA._ Intensa movilización de cuerpos de auxilio se reporta esta noche de martes en Escuinapa, con el Hospital IMSS Bienestar resguardado por Defensa Nacional y Marina donde se reportan que hay un elemento militar herido.

Esta noche, vecinos reportaron un presunto enfrentamiento en la zona del basurón, el cual podría haber sido por un ataque a la Guardia Nacional, pero no se ha definido con exactitud qué fue el hecho.

Sin embargo, de acuerdo con testigos, alrededor de las 20:40 horas la ambulancia de Cruz Roja fue sacada de la institución y circuló en sentido contrario por parte de la calle Miguel Hidalgo, resguardada por lo menos por cinco patrullas de la Guardia Nacional, hasta llegar al Hospital General.

El municipio de Escuinapa ha tenido desde el domingo diversos incidentes de inseguridad relacionados a enfrentamientos entre civiles, así como el estallido de artefactos explosivos en calles de la zona centro.