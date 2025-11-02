Reportan una persona sin vida y una herida tras volcadura de camioneta en Elota

ELOTA._ Una persona sin vida y una persona herida que tuvo que ser rescatada por personal de auxilio, fue el saldo de la volcadura de una camioneta en la comunidad de Loma del Tecuyo.

Elementos del Ejército que recorrían el tramo de terracería entre Lomas de Tecuyo y la comunidad de El Tepalcate, reportaron el accidente a las 20:30 horas de este domingo 02 de noviembre.

Los efectivos castrenses solicitaron apoyo de las unidades de auxilio al localizar una camioneta Hyundai volcada, con un hombre sin vida al interior y otro prensado, pero con vida y signos estables.

Paramédicos de Cruz Roja y de Protección Civil Elota se trasladaron al lugar para atender la emergencia.

Según el último informe el pasajero prensado fue liberado y trasladado a un hospital de la Cruz, Elota y la zona del accidente fue acordonada hasta la llegada del personal Pericial de la Fiscalía General del Estado.