Reporte de balacera en la salida norte de Culiacán provoca la movilización de las autoridades

Un reporte de detonaciones de arma de fuego registrado la noche de este lunes 26 de enero en la salida norte de Culiacán provocó la movilización de múltiples elementos de distintas corporaciones de seguridad. Según reportes, el hecho fue debido a una persecución entre sujetos armados y autoridades, de la cual habrían civiles detenidos.

Los disparos fueron reportados alrededor de las 18:50 horas cerca de un reconocido cenotafio, en las inmediaciones de la carretera México 15.

Reportes indican que las detonaciones se escucharon en varios de los sectores y colonias aledañas, tales como Espacio Barcelona, Solidaridad, La Conquista, Cedros, Portalegre y Santa Fe.

Informes extraoficiales refieren que elementos militares habían dado seguimiento a civiles armados a bordo de vehículos y que en el hecho se presentaron los disparos, sin embargo no se dio registro de personas lesionadas o daños colaterales.

Según los reportes, serían al menos dos los gatilleros capturados, aunque no se ha compartido más información oficial sobre ello. También refieren que habrían más personas involucradas en el hecho que habrían escapado.

Asimismo, decenas de patrullas policiales y militares fueron vistas recorriendo el sector en búsqueda de evidencias o de los gatilleros, sin embargo no se ha reportado el hallazgo de ninguno de ambos.