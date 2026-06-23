Seguridad
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Operativo de seguridad

Reporte de civiles armados en residencial de Los Ángeles moviliza a corporaciones de seguridad en Culiacán

Autoridades desplegaron un dispositivo en una privada del sector nororiente de la ciudad tras un reporte sobre presuntos hombres armados; hasta el momento no se han dado a conocer resultados oficiales
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/06/2026 16:03
23/06/2026 16:03

CULIACÁN. _ Un amplio operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se registró durante la tarde de este martes 23 de junio en una privada del fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

La movilización se llevó a cabo en la denominada Zona Dorada de dicho sector habitacional, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presunta presencia de civiles armados al interior de una residencia.

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Tras la denuncia, decenas de unidades oficiales se desplazaron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad en los accesos de la privada para llevar a cabo las acciones correspondientes.

Durante el despliegue, fue cerrado el paso sobre la calle Del Lago, restringiendo temporalmente la circulación de vehículos y peatones que transitaban por el sector.

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De acuerdo con la información recabada en el sitio, los elementos de seguridad realizaron labores de revisión e intervención dentro de un inmueble señalado en el reporte inicial.

Las acciones se prolongaron por cerca de dos horas y, al concluir, las corporaciones comenzaron a retirarse gradualmente del lugar.

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De manera preliminar trascendió que durante el operativo podrían haberse realizado aseguramientos de personas y objetos relacionados con posibles actividades ilícitas; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

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