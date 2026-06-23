$!Reporte de civiles armados en residencial de Los Ángeles moviliza a corporaciones de seguridad en Culiacán

CULIACÁN. _ Un amplio operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se registró durante la tarde de este martes 23 de junio en una privada del fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

La movilización se llevó a cabo en la denominada Zona Dorada de dicho sector habitacional, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presunta presencia de civiles armados al interior de una residencia.

Tras la denuncia, decenas de unidades oficiales se desplazaron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad en los accesos de la privada para llevar a cabo las acciones correspondientes.

Durante el despliegue, fue cerrado el paso sobre la calle Del Lago, restringiendo temporalmente la circulación de vehículos y peatones que transitaban por el sector.