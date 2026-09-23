$!Reporte de disparos moviliza a autoridades en la colonia Independencia, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un reporte de disparos de arma de fuego efectuados la mañana de este miércoles, derivó en una movilización de autoridades en un domicilio de la colonia Independencia, al sur de Culiacán.
El lugar de los hechos fue sobre la calle Constituyente Andrés Magallón, entre Alberto Terrones y Adalberto Tejeda, aproximadamente a las 6:30 horas.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano atendieron una llamada en la que alertaron sobre un ataque armado dentro de una casa.
Acudieron, ingresaron a la vivienda, y al entrevistar a residentes, confirmaron que hubo disparos, pero que la persona que era blanco del ataque pudo ponerse a salvo.
Luego de descartar daños por disparos de arma de fuego, los uniformados retiraron el dispositivo de seguridad.
Este reporte se originó de manera simultánea con otro ataque armado registrado a tres calles de distancia, en la colonia Josefa Ortiz de Dominguez, en el mismo sector sur de la ciudad, donde tres viviendas y tres vehículos resultaron con daños materiales.