$!Reporte de disparos moviliza a autoridades en la colonia Independencia, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un reporte de disparos de arma de fuego efectuados la mañana de este miércoles, derivó en una movilización de autoridades en un domicilio de la colonia Independencia, al sur de Culiacán.

El lugar de los hechos fue sobre la calle Constituyente Andrés Magallón, entre Alberto Terrones y Adalberto Tejeda, aproximadamente a las 6:30 horas.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano atendieron una llamada en la que alertaron sobre un ataque armado dentro de una casa.