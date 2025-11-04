$!Reporte de herido de bala desata fuerte movilización militar en Culiacán

CULIACÁN._ Un reporte sobre una persona herida de bala desató un despliegue operativo de elementos del Ejército Mexicano alrededor de un domicilio la zona sur de Culiacán.

La alerta a las corporaciones refirió de una agresión armada dentro de un domicilio ubicado entre las calles Cerro de la Cruz y Rodolfo Fierro, en los límites de la colonia Buenos Aires y Amado Nervo.

El domicilio mencionado es de color verde y con un portón gris, el cual no presentaba impactos de bala en su fachada.