$!Reporte de herido de bala desata fuerte movilización militar en Culiacán

CULIACÁN._ Un reporte sobre una persona herida de bala desató un despliegue operativo de elementos del Ejército Mexicano alrededor de un domicilio la zona sur de Culiacán.
La alerta a las corporaciones refirió de una agresión armada dentro de un domicilio ubicado entre las calles Cerro de la Cruz y Rodolfo Fierro, en los límites de la colonia Buenos Aires y Amado Nervo.
El domicilio mencionado es de color verde y con un portón gris, el cual no presentaba impactos de bala en su fachada.
Personal castrense atendió la situación minutos después de la llegada de equipos de paramédicos, entraron a la vivienda y descartaron la presencia de personas heridas o asesinadas.
No obstante, en el lugar trascendió que había manchas de sangre, además que el domicilio tenía salida trasera hacia la calle, por lo que procedieron a asegurar