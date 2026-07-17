$!Reporte de motociclistas armados en la Colonia Morelos de Mazatlán moviliza a fuerzas federales

MAZATLÁN._ Un reporte ciudadano que describía hombres armados en varias motocicletas intentando ingresar a un domicilio de la Colonia Morelos activó la tarde de este viernes un operativo de fuerzas federales que recorrieron calles de ese sector.
El reporte se generó a las 14:00 horas, indicando un domicilio sobre la Calle Novena casi esquina con la Calle Agustín Melgar del mencionado asentamiento.
Elementos del Ejército, Marina y de la Policía Estatal llegaron al lugar, pero ya no encontraron al grupo de motociclistas armados mencionados en el aviso y procedieron a patrullar la zona.
En el domicilio que presuntamente intentaron allanar los armados, no se localizó a ningún habitante.
Al momento las autoridades no han emitido información al respecto.