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Reporte de motociclistas armados en la Colonia Morelos de Mazatlán moviliza a fuerzas federales

Según el reporte atendido por las autoridades, el grupo de personas intentaba ingresar a un domicilio
Noroeste/Redacción
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17/07/2026 16:22
17/07/2026 16:22

MAZATLÁN._ Un reporte ciudadano que describía hombres armados en varias motocicletas intentando ingresar a un domicilio de la Colonia Morelos activó la tarde de este viernes un operativo de fuerzas federales que recorrieron calles de ese sector.

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El reporte se generó a las 14:00 horas, indicando un domicilio sobre la Calle Novena casi esquina con la Calle Agustín Melgar del mencionado asentamiento.

Elementos del Ejército, Marina y de la Policía Estatal llegaron al lugar, pero ya no encontraron al grupo de motociclistas armados mencionados en el aviso y procedieron a patrullar la zona.

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En el domicilio que presuntamente intentaron allanar los armados, no se localizó a ningún habitante.

Al momento las autoridades no han emitido información al respecto.

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