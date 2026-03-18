$!Reporte por agresión a mujer termina en enfrentamiento y un civil abatido en Los Mochis

AHOME. _ Un reporte por presunta violencia de género derivó en un enfrentamiento armado durante la madrugada de este miércoles en el sector surponiente de Los Mochis, dejando como saldo a un civil armado sin vida.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos Country, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre un hombre que amenazaba de muerte a una mujer con un arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se trasladaron al cruce de las calles Las Granjas y Paciano Contreras. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto presuntamente abrió fuego contra los agentes, impactando una de las patrullas en al menos tres ocasiones. Ante el riesgo, los uniformados repelieron la agresión.

Durante el intercambio de disparos, el presunto atacante resultó herido de gravedad y falleció en el lugar, quedando su cuerpo sobre la cinta asfáltica, a escasos centímetros de la banqueta.