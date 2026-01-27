$!Reportes de enfrentamientos en Escuinapa provocan ausentismo escolar este martes

CULIACÁN. _ El ambiente de tranquilidad en Escuinapa nuevamente se vio interrumpido la mañana de este martes tras registrarse diversas detonaciones de armas de fuego que, de acuerdo con testimonios de los habitantes, comenzaron en las zonas serranas y se aproximaron gradualmente al área urbana.
Los estruendos, percibidos alrededor de las 07:20 horas, generaron una reacción inmediata de autoprotección entre la ciudadanía. A través de grupos de mensajería instantánea, padres de familia compartieron su decisión de no enviar a sus hijos a los planteles educativos ante el riesgo derivado de los hechos. “Se escucha muy fuerte la balacera, no mandaré a los niños a la escuela”, expresaron algunos ciudadanos en los mensajes consultados.
Esta jornada de inseguridad pone fin a una calma que se mantuvo durante solo dos días, luego de que el viernes y sábado pasados se registraran presuntos intercambios de disparos en los mismos sectores.
Desde diciembre, el municipio experimenta un incremento en los índices de violencia, situación que ha afectado la vida cotidiana de la comunidad y que, en eventos previos, ha cobrado la vida de dos personas ajenas a los hechos.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el saldo de estos acontecimientos.