$!Reportes de enfrentamientos en Escuinapa provocan ausentismo escolar este martes

CULIACÁN. _ El ambiente de tranquilidad en Escuinapa nuevamente se vio interrumpido la mañana de este martes tras registrarse diversas detonaciones de armas de fuego que, de acuerdo con testimonios de los habitantes, comenzaron en las zonas serranas y se aproximaron gradualmente al área urbana.

Los estruendos, percibidos alrededor de las 07:20 horas, generaron una reacción inmediata de autoprotección entre la ciudadanía. A través de grupos de mensajería instantánea, padres de familia compartieron su decisión de no enviar a sus hijos a los planteles educativos ante el riesgo derivado de los hechos. “Se escucha muy fuerte la balacera, no mandaré a los niños a la escuela”, expresaron algunos ciudadanos en los mensajes consultados.