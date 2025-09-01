$!Reportes de explosivos en dos diferentes puntos del Malecón de Mazatlán resultan falsos

MAZATLÁN._ La tarde de este lunes, dos reportes de supuestos explosivos en diferentes puntos del Malecón provocó la movilización de Fuerzas Federales; tras la inspección de un restaurante y una discoteca se retiraron del lugar.
Los reportes simultáneos de artefactos explosivos en un restaurante de Playa Norte y una discoteca de la Avenida del Mar se emitieron a las 18:00 horas.
En Playa Norte se ordenó la evacuación de comensales y personal del restaurante al tiempo que personal de Protección Civil y Guardia Nacional cerraron ambos carriles de la Avenida del Mar mientras que binomios caninos de Marina ingresaron al restaurante, para tratar de localizar los supuestos explosivos que alertaba el aviso a la Central de Emergencias (C4i).
Al mismo tiempo efectivos del Ejército y Guardia Nacional ingresaron con perros adiestrados a la discoteca ubicada en la Avenida del mar y Rafael Buelna.
Tras una hora de inspección, los elementos de castrenses regresaron a sus patrullas y se retiraron de los lugares inspeccionados sin informar resultados.
La circulación en ambas zonas fue abierta a la circulación.
La Secretaria de Seguridad Pública Estatal informó que las amenazas de bombas en dos establecimientos comerciales de Mazatlán resultaron ser falsas.