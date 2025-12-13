Reportes de violencia familiar cierran la semana con 8 detenidos en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Unidad Especializada en Prevención de Violencia Familiar y de Género reportó que, entre el 5 y 11 de diciembre, fueron puestas a disposición del juez cívico ocho personas señaladas como probables generadores de violencia en el núcleo familiar.

El comandante del Grupo UNEPREVIF, José Francisco Brion González, informó que las atenciones se derivaron de reportes recibidos a través del número de emergencias 911, además de los recorridos preventivos que realiza el personal especializado en distintos sectores de la ciudad.

Brion González detalló que se realizaron 41 seguimientos preventivos a víctimas y 19 canalizaciones ante las instancias de procuración de justicia correspondientes, además de cuatro atenciones en el departamento; asimismo, se brindaron 22 terapias psicológicas.

El comandante del Grupo UNEPREVIF reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de violencia familiar, recordando que la atención está disponible las 24 horas del día mediante el número de emergencias 911 y las plataformas institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como la aplicación MujerSeguraMZT, con la cual la atención es inmediata.